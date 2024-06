Ronaldo sa prehre Portugalska prizeral z lavičky. Teraz sme silnejší, hovorí Martinez

Trénera portugalskej reprezentácie Roberta Martineza prehra nepotešila, no zároveň ju ani nepreceňoval.

V nej sa postupne stretnú so Španielskom, Albánskom a Talianskom a podľa lídra tímu sa chcú prezentovať podobným spôsobom ako v sobotňajšom zápase na lisabonskom predmestí Oeiras.

BRATISLAVA. Futbalisti Chorvátska zakončili prípravu na ME 2024 víťazstvom na ihrisku Portugalska 2:1, ktoré im podľa kapitána Luku Modriča dodá sebavedomie pred súbojmi v silne obsadenej B-skupine.

Pre kormidelníka Portugalska to bola iba druhá prehra v trinástom zápase. V generálke na šampionát nechal na lavičke Cristiana Ronalda, do hry nezasiahol ani ďalší veterán Pepe.

V herne vyrovnanom stretnutí viedli hostia od 8. minúty, keď Modrič skóroval z penalty a dosiahol 25. reprezentačný gól.

Diogo Jota síce krátko po prestávke vyrovnal, no Ante Budimir hlavičkou v 56. minúte vrátil Chorvátom tesný náskok.

"Vždy chceme zvíťaziť, je to najlepší dôkaz herného rastu. Ale aj v tomto zápase boli pozitíva, hoci sme v ňom neuspeli.

Víťazstvo proti Chorvátsku by nás nerobilo dostatočne dobrými na to, aby sme vyhrali turnaj a zároveň prehra neznamená, že sa nekvalifikujeme do osemfinále," uviedol Martinez.