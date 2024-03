Michalovčanom ide karta, vyhrali už tretí šesťbodový zápas v rade

Košičania sa síce v druhom polčase aj v desiatich snažili aspoň vyrovnať, ale domáci ich platonický tlak ustáli, hoci pri zahadzovaní šancí poriadne dráždili šťastenu.

„Keby sme dali na dva nula, určite by to bolo pokojnejšie. Tak to boli nervy až do konca,“ priznal po zápase jediný strelec zápasu Danko.

Všetci išli za víťazstvom

„Myslím si, že od začiatku bolo vidieť, že sme išli za víťazstvom. Výborne sme vysokým pressingom vybehli na Košice, mali s tým problém a len nakopávali lopty dopredu, ktoré si naši stopéri dobre postrážili.

Veľmi dobre odpracovaný zápas,“ zdôraznil po zápase Matúš Marcin, ktorého tiež mrzelo, že z množstva šancí ešte víťazstvo neprikrášlili.

Možno aj na tieto nepremenené šance, ktoré pri jednogólovom vedení stále živili nádeje Košičanov, narážal aj tréner František Straka, ktorý hodnotenie zápasu začal slovami, že je spokojný aj nespokojný.