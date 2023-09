Tretia liga? Pre mladých hráčov boli lepšie regionálne skupiny, tvrdí tréner nováčika

Muži Zvolena sú zaradení do skupiny Západ, pričom mládežnícke tímy hrajú skupiny Východ. Ako vnímate túto situáciu?

Je to zvláštne, trošku taká anomália. Aj mládež mala hrať na západe, ale v priebehu súťaže došlo k zmene a mládežníci boli zaradení do východnej skupiny. Keby sa tak nestalo, hrozilo, že by by vypadli do tretej ligy.

To, že sme my na západe, nám vyhovuje. Vzhľadom aj na to, že hráči sú amatéri, chodia do roboty, tak cestovanie na západ je príjemnejšie. Väčšinou je to okolo dvoch hodín. Na východ by to boli aj tri-štyri hodiny.