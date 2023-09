Ružomberok rozhodol gólom v úvode. Košičania videli dve červené karty, prišli aj o Kružliaka

Peter Tomko, tréner Ružomberka: "Nám úvod vyšiel, pričom na to sme sa aj chystali. Boli sme dostatočne aktívni, čo mužstvo stálo aj dosť síl. Potom sa hra vyrovnala, keď súper získal druhé, odrazené lopty. Prvý polčas sme zvládli. V druhom sme sa snažili vedenie udržať, takisto súpera od brány a prechádzať do nejakých kontier, ktoré však nevyšli. No boli tam nejaké veci, ktoré sme mohli možno efektívnejšie dotiahnuť. Mottom tohto zápasu pre nás boli tri body. Tie chlapci získali a sme spokojní."

Anton Šoltis, tréner Košíc: "Vstup do zápasu sme nemali ideálny, úvodných pätnásť minút hráči prehrávali súboje, nebolo to ono. Súper nás trošku predčil, išiel do vedenia. Potom sa mi to vôbec nepáčilo zo strany rozhodcu. Domácim gratulujem k víťazstvu, strelili gól, pričom my sme ho nedali. Takže zaslúžene vyhrali. Rozhodca strašne úzkoprso pískal. Viac nemám, čo hodnotiť. Takto pískať v prvej lige, to je na môj vkus strašné. Vravím to tak, ako som to videl, ako to ja cítim. To je z mojej strany všetko."