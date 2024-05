Rozhodoval Škriniarovi či Suslovovi. Dlhoročný arbiter si praje zdravie

Napriek tomu, že dnes je táto činnosť pomerne slušne honorovaná, mladí sa do nej nehrnú. Jedným z dôvodov je atmosféra na trávnikoch, najmä v nižších súťažiach. Ak sa však chcete rozhodovaniu seriózne venovať a pôsobiť aj vo vyšších súťažiach, musíte vydržať.

Čo sa týka postupov do vyšších súťaži, je to zas na komisii rozhodcov. Tá rozhodne, koho posunie hore.

Čo musí mladý človek urobiť, ak sa chce stať rozhodcom? Aké sú podmienky postúpiť vyššie (napr. do regionálnych alebo republikových súťaží), aké podmienky (vedomostné a fyzické) musí spĺňať rozhodca a ako sa overujú?

Rozhodovať som začal v roku 2006. Bol som členom športovo-technickej komisie v ObFZ Bardejov. Už skôr ma kolegovia z komisie ŠTK a komisie rozhodcov presviedčali, aby som to vyskúšal.

V súťažiach riadených VsFZ absolvujem raz do roka nominačné fyzické previerky a dvakrát do roka kontrolné fyzické previerky. Začiatkom roka je zas seminár, kde absolvujem písomné testy, videotesty a ústne skúšky. Vo futsale je to podobné.

Aké súťaže ste rozhodovali a aké rozhodujete momentálne?