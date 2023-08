Tolič: Bolo to ako v saune, v ťažších podmienkach som ešte nikdy nehral

Podľa trénera Vladimíra Weissa st. postúpil súper zaslúžene, no svoj tím pochválil za to, že v dvojzápase ukázali dobré veci.

Šance na prienik do play-off naštrbila už minulotýždňová domáca prehra 1:2 s Maccabi Haifa, ktorú "belasí" nedokázali v utorňajšej odvete v Izraeli zvrátiť a po ďalšej prehre 1:3 sa so súťažou lúčia.

HAIFA. Sen futbalistov Slovana Bratislava o postupe do skupinovej fázy Ligy majstrov sa rozplynul v 3. predkole.

"Gratulujem Haife k zaslúženému postupu, ďalej ide lepšie mužstvo. My sme sa veľmi snažili, chceli sme od úvodu hrať rozumne, netvoriť súperovi priestory, a pokúsiť sa skórovať.

Vo výbornej kulise a atmosfére to bol ťažký zápas. V druhom polčase bol na našej strane dostatok príležitostí, aby sme skóre skorigovali aj skôr.

Práve na výkone z druhého polčasu môžu "belasí" stavať do budúcnosti.

"Aleksandara Čavriča som cez polčas striedal, pretože šiel hrať so sebazaprením, mal problém so svalom, no chcel hrať, za čo mu osobne ďakujem.

Radšej som ho však za tohto stavu šetril. Striedanie Tigrana Barseghjana bolo viac-menej z taktického zámeru i z toho pohľadu, že som od neho čakal viac dynamiky.

Po prestávke sme boli živší a behavejší, čo bolo vidno, Marko Tolič tam priniesol myšlienku," dodal Weiss st.