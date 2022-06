Slávna história ožíva. Lokomotíva Košice sa vracia na štadión v Čermeli

V roku 2019 si Lokomotíva nepodala prihlášku do druhej ligy. Namiesto nej si zvolila pôsobenie v piatej lige Košicko-gemerskej.

Napriek neľahkému obdobiu a prepadu do najnižšej regionálnej úrovni podnikol klub už vlani krok, ktorý zaujal širokú športovú verejnosť. Lokomotíva sa vrátila do Košíc, domáce zápasy v uplynulej sezóne hrávala na štadióne v Barci.

Prešla ňou ako nôž maslom, v 24 stretnutiach zaznamenala 23 výhier a jednu remízu. Súťaž suverénne vyhrala. Po uskutočnení reorganizácie bude v ročníku 2022/23 účastníkom V. ligy Juh VsFZ.

To zďaleka nie je jediná novinka z kuchyne košického klubu. Ďalšou je to, že po takmer štvrťstoročnej odmlke sa vráti do Čermeľa.