Liverpool nezvláda záver sezóny. O titule nepremýšľam, priznal Klopp

LONDÝN. Futbalistom Liverpoolu nevychádza posledné obdobie podľa predstáv. V Európskej lige vypadli vo štvrťfinále s Atalantou Bergamo a v Premier League si v uplynulých piatich dueloch pripísali na konto iba päť bodov, keď v sobotnom zápase 35. kola remizovali na ihrisku West Hamu 2:2. Pred nedeľou mali na čelo najvyššej anglickej súťaže stratu iba dvoch bodov, no Manchester City o bod pred nimi mal dva zápasy k dobru a vedúci Arsenal jeden duel k dobru. "The Reds" prehrali v Londýne prvý polčas, no v 65. minúte sa po rohovom kope odrazila lopta od brankára "kladivárov" Alphonsea Areolu do siete a za stavu 2:1 sa zdalo, že Liverpool smeruje za ziskom troch bodov.

Lenže v 77. minúte Michail Antonio hlavičkou vyrovnal a prehĺbil výsledkovú mizériu zverencov Jürgena Kloppa.

Klopp sa snaží robiť to, čo považuje za správne Tréner Liverpoolu posadil na lavičku kanoniera Mohameda Salaha a keď ho v 79. minúte poslal na trávnik, ešte pred striedaním sa medzi oboma strhla intenzívna slovná výmena. Obaja aktéri sa po stretnutí odmietli ku konfliktu vrátiť, Egypťan iba pred novinármi odmerane vyhlásil, že ak by prehovoril, tak by chrlil oheň. Klopp nenasadil Salaha do základu druhýkrát z predchádzajúcich troch stretnutí. "Odohrali sme štyri zápasy v priebehu desiatich dní. Poznáte trénera, ktorý by toto absolvoval s rovnakou zostavou? Možno niekto v budúcej generácii, ale ja nie. Snažím sa robiť to, čo považujem za správne," vysvetlil Klopp podľa klubovej webstránky. VIDEO: Zostrih zápasu West Ham - Liverpool

Remíza nemeckému koučovi nepriniesla radosť, no svojich zverencov nekritizoval. "Odohrali sme dobrý zápas, kontrolovali ho, hrali intenzívne. Ak si dnes niekto zaslúžil zvíťaziť, tak Liverpool, lenže o tom futbal nie je. Máme bod, čo pre nás nie je dosť, ale už to nezmeníme. O titule nepremýšľam. Skrátka potrebujeme zvíťaziť v ďalších zápasoch a uvidíme, ako to dopadne," povedal Klopp tri kolá pred koncom sezóny.

Dúbravka oslavoval vysoký triumf Newcastle aj s Martinom Dúbravkom v bráne zvíťazil 5:1 a poslal Sheffield United späť do druhej ligy. "Neboli sme skrátka dosť dobrí. Od úvodu sezóny bola pre nás liga príliš ťažká," priznal kouč "čepelí" Chris Wilder pre BBC. Boj o Ligu majstrov si skomplikovala Aston Villa, ktorá proti Chelsea neudržala dvojgólový náskok a remizovala 2:2. "Modrí" mohli aj vyhrať, no v úplnom závere neplatil gól Axela Disasiho pre faul, o ktorý sa postaral Benoit Badiashile. Priamo na trávniku rozhodca nedovolený zákrok nezapískal, no verdikt padol po impulze od videorozhodcu, čo nahnevalo trénera Londýnčanov Mauricia Pochettina. "Toto poškodzuje Premier League a anglický futbal. Ak chceme byť najlepšou ligou sveta, mali by sme garantovať atraktívne momenty a platiť by malo to, čo je na ihrisku vidno," zdôraznil Argentínčan podľa AFP.