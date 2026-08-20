VIDEO: Emotívny moment pre Messiho. Po smrti otca si pripísal prvý gól

Lionel Messi v zápase proti Philadelphii.
Lionel Messi v zápase proti Philadelphii. (Autor: TASR/AP)
ČTK|20. aug 2026 o 07:50
ShareTweet0

Jeho tím Inter Miami však iba remizoval.

Hviezdny útočník Lionel Messi jedným gólom prispel k remíze Interu Miami na ihrisku Philadelphie 2:2.

Obhajcovia titulu aj vďaka tomu bodovali po sérii troch súťažných porážok za sebou.

Miami prehrávalo od 11. minúty, ale ešte do prestávky otočilo skóre. Po Messiho centri a hlavičke Luisa Suáreza vyrovnal Daniel Pinter a v 26. min poslal Messi po individuálnej akcii hostí do vedenia.

VIDEO: Zostrih zápasu Philadelphia - Miami

Pre Messiho išlo o emotívny moment, pretože sa presadil prvýkrát od otcovej smrti minulý týždeň.

Víťazstva sa však Miami nedočkalo, remízu v druhom polčase zariadil Neil Pierre. V nastavení navyše oba tímy dostali po červenej karte.

Tridsaťdeväťročný Messi si vylepšil bilanciu v prebiehajúcom ročníku na 13 gólov.

V tabuľke strelcov, ktorú v minulej sezóne ovládol, mu patrí druhé miesto so stratou troch zásahov na Petara Musu z Dallasu.

Tabuľka MLS

MLS

    Lionel Messi v zápase proti Philadelphii.
    Lionel Messi v zápase proti Philadelphii.
    VIDEO: Emotívny moment pre Messiho. Po smrti otca si pripísal prvý gól
    dnes 07:50
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»MLS»VIDEO: Emotívny moment pre Messiho. Po smrti otca si pripísal prvý gól