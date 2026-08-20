VIDEO: Emotívny moment pre Messiho. Po smrti otca si pripísal prvý gól

Hviezdny útočník Lionel Messi jedným gólom prispel k remíze Interu Miami na ihrisku Philadelphie 2:2.
Obhajcovia titulu aj vďaka tomu bodovali po sérii troch súťažných porážok za sebou.
Miami prehrávalo od 11. minúty, ale ešte do prestávky otočilo skóre. Po Messiho centri a hlavičke Luisa Suáreza vyrovnal Daniel Pinter a v 26. min poslal Messi po individuálnej akcii hostí do vedenia.
VIDEO: Zostrih zápasu Philadelphia - Miami
Pre Messiho išlo o emotívny moment, pretože sa presadil prvýkrát od otcovej smrti minulý týždeň.
Víťazstva sa však Miami nedočkalo, remízu v druhom polčase zariadil Neil Pierre. V nastavení navyše oba tímy dostali po červenej karte.
Tridsaťdeväťročný Messi si vylepšil bilanciu v prebiehajúcom ročníku na 13 gólov.
V tabuľke strelcov, ktorú v minulej sezóne ovládol, mu patrí druhé miesto so stratou troch zásahov na Petara Musu z Dallasu.