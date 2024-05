Mladých Slovákov na úvod ME preveria Švédi. Ideme od zápasu k zápasu, hovorí Németh

BRATISLAVA. V pondelok sa na Cypre začína európsky šampionát do 17 rokov (20. mája - 5. júna) aj s účasťou slovenských futbalistov.

S ubúdajúcim časom do ich prvého zápasu so Švédskom (utorok 21. mája o 17.00 SELČ v Paralimni) rastie v tíme napätie a túžba pobiť sa o čo najlepšie výsledky, postup do štvrťfinále by bol obrovský úspech.

Ďalšími súpermi zverencov trénera Branislava Fodreka na ME sedemnástok budú v základnej C-skupine rovesníci z Talianska (piatok 24. mája o 17.00 SELČ v Achnase) a Poľska (pondelok 27. mája o 17.00 SELČ v Achnase).