Šéf Slavie chválil v Košiciach trávnik aj kuchyňu. Na východe čakajú inváziu z Trnavy

Slávisti si na ihrisku aj na tribúnach užili domácu atmosféru a večeru napokon chýbalo len ich víťazstvo, hoci po trojgólovej výhre v prvom zápase im remíza 1:1 zabezpečila postup do play off o Európsku ligu a istotu účasti minimálne v skupine Európskej konferenčnej ligy.

Tým dokonca organizátori poskytli sektor, v ktorom tradične fandia domáci ultras. Počas celého zápasu neúnavne hnal dopredu svojich, odspieval všetky známe chorály, viackrát počastoval konkurenta z Letnej a po zápase s hráčmi oslavoval, ako by to bolo doma v Edene.

Miestni ultras to dali najavo ešte pred príletom hráčov do Košíc, keď v noci na stredu olepili špeciálnymi nálepkami klubový autobus Slávie. Napokon sa však naplnilo želanie trénera Jindřicha Trpišovského a veľká väčšina divákov bola na strane jeho mužstva aj vďaka množstvu fanúšikov z Prahy.

Prvý zápas nám vyšiel lepšie. Dnipro má svoju kvalitu, dnes to ukázali a sme radi, že ideme ďalej a pred nami sú ďalšie výzvy,“ hodnotil košickú odvetu slovenský reprezentant, ktorý si možno v dvojzápase s Dniprom vypýtal ďalšiu pozvánku do reprezentácie.

Mal som z toho radosť, urobili sme dobré výsledky. Budem rád, ak sa mi podarí dostať do mužstva aj v tom nadchádzajúcom septembrovom termíne,“ poznamenal Schranz.

Makať a čakať

Schranz si pobyt v Košiciach so spoluhráčmi užíval. „Bolo to skvelé. My sme sa do Košíc veľmi tešili najmä Kubo Hromada, že príde do rodného mesta.