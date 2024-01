Predpoklady sa naplnili. Šilhavého na lavičke českej reprezentácie nahradí skúsený tréner

Zmluva je platná do konca kvalifikácie MS 2026 a s následnou opciou na predĺženie v prípade postupu do baráže alebo na záverečný turnaj.

Druhým asistentom bude Jaroslav Veselý, hlavný tréner Bohemiansu Praha. Štyridsaťšesťročný kormidelník zároveň zostane pôsobiť aj na klubovej lavičke.

Trénerom brankárov bude Radek Černý zo Slavie Praha, vedúci mužstva Michal Černý, ktorý sa posunul na funkciu z českej dvadsaťjednotky.

Funkciu manažéra neprijal Pavel Nedvěd. "Rokovania boli korektné, podmienky boli nadštandardné.

Prvá ponuka vraj bola podľa niektorých dehonestujúca, no chcem povedať, že je to lož.

Potvrdil to aj on, no napokon sa rozhodol inak. Musíme to rešpektovať, prajeme mu veľa šťastia," povedal predseda FAČR Petr Fousek.