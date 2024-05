Slovenky čakajú dva duely so Srbskom, trénerovi budú chýbať štyri opory

BRATISLAVA. Trénerovi slovenských futbalistiek Petrovi Kopúňovi vypadla pred dvoma zápasmi kvalifikácie o postup na ME 2025 štvorica hráčok.

Slovenky čakajú dve stretnutia so Srbskom - 31. mája v Belehrade a o štyri dni neskôr v Trnave.

Do boja o ME vstúpilo Slovensko víťazstvom nad Izraelom 2:0. O pár dní neskôr sa v Škótsku proti favoritkám skupiny 2 síce ukázalo v dobrom svetle, no nakoniec prehralo 0:1.

Zápasy so Srbkami budú pre zverenky Petra Kopúňa dôležité a bude sa v nich musieť zaobísť bez štvorice hráčok, ktoré patria k stabilným pilierom tímu.