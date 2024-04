ONLINE: FK Humenné - MŠK Púchov dnes (23. kolo, II. liga, LIVE)

Humenskí futbalisti sa môžu pochváliť výbornou fazónou, do jarnej časti vstúpili bilanciou 4 výhry – 1 remíza, pričom v týchto dueloch inkasovali len dvakrát. Týmto zverenci trénera Ľuboša Reitera nadviazali na vydarenú druhú polovicu jesene, pri pohľade na posledných 15 duelov Humenného nájdeme len dve prehry. Skvelá forma vyšvihla "levy" na 5. priečku tabuľky, na svojom konte majú 38 bodov, čo je len o jeden bod menej ako štvrtá Považská Bystrica. V Humennom aktuálne vládne futbalový boom, na domáce zápasy chodí pravidelne viac než 1000 fanúšikov, klub sa môže pochváliť najvyššou priemernou návštevou v druhej lige. Najlepším strelcom mužstva je 8-gólový Hugo Ahl.



Púchovčania sa v tabuľke nachádzajú na 7.mieste, doposiaľ nazbierali 33 bodov, teda o 5 menej než Humenné. Doterajší priebeh sezóny je ale u Považanov presne opačný ako u celku zo Zemplína – po fantastickom štarte do sezóny, keď Púchov atakoval čelné pozície tabuľky, došlo postupne k zhoršeniu formy – z posledných 10 zápasov vyhral Púchov len dva, pričom na jar má bilanciu 1 výhra – 2 remízy – 2 prehry. Po jeseni odišiel z Púchova najlepší strelec druhej ligy Lukáš Letenay, z aktuálneho kádra je najlepším strelcom 6-gólový Jakub Michlík. Výhodou Púchova môže byť to, že vonku nazbieral už 19 bodov, čo je znakom veľmi slušnej úspešnosti na ihriskách súperov.



Pri pohľade na vzájomné zápasy možno vidieť jednu kuriozitu. Odkedy sú Humenčania naspäť v druhej lige, teda od roku 2021, títo súperi proti sebe odohrali 5 duelov, pričom v každom z nich uspel ten tím, ktorý hral na pôde súpera – Humenčania trikrát uspeli v Púchove (v tejto sezóne 1:0) a Púchovčania zas dvakrát vyhrali v Humennom. Zmení sa tento netradičný trend alebo zabodujú Púchovčania naplno?