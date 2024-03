Eufória, akú krajina nikdy nezažila. Gruzínsko oslavuje historický postup na EURO

Finále play-off o účasť na EURO 2024 - C vetva

Počas 90 minút si tímy nevytvorili veľa šancí, ale v predĺžení sa to zmenilo. Hosťujúci Konstantinos Mavropanos po rohovom kope hlavičkoval do žrde. Krátko na to mohli otvoriť skóre aj domáci, no Zurika Davitašvilihiho vychytal Odysseas Vlachodimos.