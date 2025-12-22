Simeone po jasnej výhre vychválil Hancka: Hrá, lebo si to zaslúži

Tréner futbalistov Atletica Madrid Diego Simeone vyzdvihol po nedeľňajšej výhre 3:0 nad Gironou spoluprácu slovenského obrancu Dávida Hancka a jeho kolegu v obranných radoch Marca Pubilla.
Po 17. kole sa madridský tím nachádza v tabuľke na tretej pozícii s deväťbodovou stratou na vedúcu Barcelonu.
Potrebné udržať si level
Pre Atletico to bola štvrtá výhra v rade v súťažných zápasoch, po takmer mesiaci sa mu navyše súpera podarilo udržať na nule.
VIDEO: Zostrih zápasu Girona - Atlético Madrid
„Myslím si, že striedania nám pomohli k tomu, aby sme sa snažili kontrolovať zápas. Nikdy nie je jednoduché hrať za stavu 3:0, pretože aj súper sa snaží. Podržal nás brankár Oblak.
Čo však chcem zdôrazniť, zlepšujeme sa. Verím, že sa nám to podarí udržať. Nebude to jednoduché, preto bude potrebné si udržať tento level.
Stále je tam však priestor na zlepšenie,“ vyjadril sa tréner madridského tímu Diego Simeone na pozápasovej tlačovej konferencii.
Pochválil Hancka
Kouč Atletica obzvlášť pochválil prínos obrannej dvojice Hancko - Pubill: „Hancko má potrebnú rýchlosť na to, aby bol ústrednou postavou tímu.
Spolu s Pubillom im to ide veľmi dobre a pravdou je, že obaja hrajú z dôvodu, že si to zaslúžia.
Teší ma progres Pubilla, v niektorých situáciách sa ešte musí zlepšiť, ale má rýchlosť, silu a agresivitu.“
Jeho tímu sa podarilo víťazne zakončiť kalendárny rok, v lige zaznamenal tretí triumf z ostatných piatich duelov.
Na vedúce duo Real a Barcelona síce „Los Colchoneros“ majú bodovú stratu, ale v uplynulých týždňoch sa herný prejav a výsledky Atletica zlepšili.
„Tam, kde sa chceme dostať, tak sto percent nestačí. Musíme dávať do toho 110, 120 percent. Dlho sa nám to nedarilo, preto sme na takom mieste, na akom sa aktuálne nachádzame.
Sme však v polovici, tím sa dostal z náročnej situácie z úvodu ročníka,“ zamyslel sa Simeone.