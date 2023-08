Amatéri končia v Lige majstrov, ale ich futbalová rozprávka pokračuje

V prvom zápase na Faerských ostrovoch zvíťazil Klaksvík 2:1. V odvete vyhral tím Molde 2:0 až po predĺžení a zápas bol dramatický až do samého konca.

Tím z mesta s 5000 obyvateľmi napísal rozprávkový príbeh futbalového leta, keď sa ako totálny outsider dostal až do tretieho predkola Ligy majstrov.

Outsider si získal rešpekt

Klaksvík pred začiatkom predkôl považovali za totálneho outsidera. Postupne však šokujúco vyradili maďarský Ferencváros a švédsky Häcken.

„V prípade Molde som už cítil, že od prvej minúty do toho dajú všetko a nepodceňovali nás,“ vravel v rozhovore pre Sportnet minulý týždeň tréner brankárov KÍ Klaksvík Géza Turi.

„Nerád by som sa vyjadroval o šanciach. Berieme to tak, že vydáme zo seba maximum a uvidíme, na čo to bude stačiť.

Ak postúpime, rozprávka pokračuje. A keď nie? V podstate rozprávka bude pokračovať tak či tak, ale už v Európskej lige,“ povedal pred odvetou Turi.