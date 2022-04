Cez polčas sa pobili. Duel Slavie s Feyenoordom bol divoký nielen na ihrisku

Sporná situácia však rozvášnila obe strany a pred odchodom na polčasovú prestávku sa na ihrisku spustila hromadná šarvátka, po ktorej rozdal rozhodca žlté karty i jednu červenú pre člena realizačného tímu.

"Nechcel som byť aktívny, chcel som to upokojiť, ale videl som, že tam bolo nejaké klbko hráčov a realizačný tím a začalo sa to kumulovať. Mali sme nejakých hráčov ohrozených kartami, takže išlo o to, aby sa nevykartovali. U realizačného tímu je to jedno.

Petra Olayinku niekto držal pod krkom, tak som tam vletel, aby k niečom nedošlo. Chcel som skôr dostať ja, ako by mal dostať on, ale potom sa to upokojilo a podali sme si ruky," okomentoval situáciu hlavný tréner.