Obom tímom chýbajú kľučoví hráči. Plzeň čaká dôležitý zápas na horúcej pôde

Bratislava 25. októbra (TASR) - V treťom kole skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy sa môžu výrazne priblížiť k postupu futbalisti Viktorie Plzeň.

Český klub je so šiestimi bodmi na čele C-skupiny, no čaká ho zápas na horúcej pôde Dinama Záhreb.

Chorvátsky majster má čerstvú skúsenosť s českým futbalom, v play off Európskej ligy si zahral proti Sparte Praha. V domácom stretnutí síce zvíťazil 3:1, no odvetu nezvládol a po výsledku 1:4 sa musel uspokojiť iba so skupinovou fázou EKL.