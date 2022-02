Liverpool po dráme získal deviatykrát ligový pohár, Klopp velebil Kellehera

Pred brazílskou jednotkou Allisonom Beckerom dostal priestor Caoimhin Kelleher, keďže Ír pravidelne nastupoval do bránky v EFL Cupe. A nielenže svoj pokus s prehľadom premenil, ale už počas duelu viackrát podržal spoluhráčov výbornými zákrokmi.

"Chytal absolútne neuveriteľne. Teraz si spomeniem len na dva brilantné zákroky, ktorými nás zachránil. A v rozstrele tiež ukázal kvality. Bolo to úplne bláznivé. Bol to jeden z najvzrušujúcejších rozstrelov, aké som kedy videl," rozplýval sa Klopp, ktorý nasadenie 23-ročného Kellehera zdôvodnil tradične svojsky:

"V profesionálnom futbale by mal byť priestor aj pre sentiment. Je mladý chlapec, žiadame od neho veľa. Začal nastupovať v tejto súťaži a potom, keď sme postúpili do finále, som mu mal povedať, že nebude chytať? Som futbalový tréner a ľudská bytosť. Zvíťazila ľudská bytosť a je pekné, že sa to vyplatilo. Zaslúžil si to."

Tuchel po súboji potvrdil, že by rozhodnutie vymeniť brankárov urobil opäť. "Už sme to s Kepom takto urobili. Je trošku lepší v jedenástkach. Preto som sa takto rozhodol. Je nezvyčajné, že premenili všetci jedenásti. On to trochu uponáhľal.

Niekedy sa tieto veci môžu otočiť proti vám, ale musíte ich urobiť, keď ich treba. Ešte predtým, ako by vás ľudia mohli odsúdiť," uviedol tréner úradujúceho víťaza Ligy majstrov. "Na trávniku sme odovzdali všetko, bol to to skvelý zápas. Neuznaný gól Romeluovi Lukakuovi bol veľmi tesný, nemám z toho dobrý pocit," dodal Tuchel.

Obe mužstvá pred zápasom vyjadrili podporu Ukrajine zasiahnutej ruskou vojenskou agresiou. V oboch diváckych táboroch tiež bolo viacero ukrajinských vlajok.