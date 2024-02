ONLINE: Chelsea FC - Liverpool FC dnes (finále, Anglický ligový pohár, LIVE)

Chelsea: Jestli se Liverpoolu povedla letní obměna kádru, tak Chelsea je na tom o poznání hůře. Američtí majitelé londýnského klubu přiváděli především perspektivní mládí. Je ale znát, že mužstvu chybí nějaká zkušenější osa, vedle které by mohli mladí fotbalisté růst. V Premier League jsou tak Blues až desátí, a pokud se budou chtít dostat do evropských pohárů, budou tak muset zřejmě učinit přes FA Cup, nebo právě triumfem v League Cupu. Nutno říci, že poslední tři duely už přinesly do zatím matné sezóny svěřenců Mauricia Pochettina určité světlo. Chelsea nejprve zvítězila v rámci FA Cupu 3:1 na hřišti letos velmi dobré Aston Villy a poté v lize vyhrála stejným výsledkem na Crystal Palace. Svou cenu má také remíza 1:1 na půdě velmi silného Manchesteru City, kde se Blues představili jako dobře organizovaný a bojovný tým. Až do čtvrtfinále FA Cupu hrála Chelsea doma na Stamford Bridge. Začala proti Wimbledonu. Celek, který hraje až čtvrtou nejvyšší soutěž zdolala 2:1. Poté vyhrála 1:0 nad Brightonem a 2:0 nad druholigovým Blackburnem. Ve čtvrtfinále pak modří vyřadili Newcastle až v penaltovém rozstřelu. V semifinále na Chelsea čekal druholigový Middlesbrough. Na hřišti soupeře překvapivě padla 0:1, ovšem v domácí odvetě vše napravila drtivým skóre 6:1. Posledních 5 zápasů Chelsea: Liverpool – Chelsea 4:1 Chelsea – Wolves 2:4 Aston Villa – Chelsea 1:3 (FA Cup) Crystal Palace – Chelsea 1:3 Man. City – Chelsea 1:1

Liverpool FC: Liverpoolské fanoušky před časem zasáhla zpráva, že oblíbený manažer Jürgen Klopp po sezóně po devíti letech opustí klub. Ten německý lodivod po hubenějších letech vrátil mezi anglickou i evropskou elitu. Reds pod jeho vedením vyhráli v podstatě vše včetně Ligy mistrů, Premier League, MS klubů, FA Cupu či Ligového poháru. Také tuto sezónu má Liverpool dobře rozjetou. Letní obměna kádru se vydařila a mužstvo tak vede tabulku Premier League, v Ligovém poháru si v neděli zahraje o triumf a ve hře je také v Evropské lize, v jejímž osmifinále se střetne s pražskou Spartou. Celek z města Beatles dorazí do Wembley posílen třemi výhrami v řadě. Naposledy Reds v rámci Premier League doma přehráli 4:1 Luton. Na cestě do finále League Cupu musel Liverpool vyřadit čtyři soupeře. Ve 3. kole přehrál doma 3:1 druholigový Leicester. Následovala výhra 2:1 na Bournemouthu a ve čtvrtfinále pak červení na Anfieldu deklasovali 5:1 West Ham. Semifinále se pak hrálo na dvě utkání. Fulham byl pro liverpoolské zdatným soupeřem. Doma Kloppovi svěřenci zvítězili 2:1 a postup jistili remízou 1:1 na hřišti Chatařů. Posledních 5 zápasů Liverpoolu: Liverpool – Chelsea 4:1 Arsenal – Liverpool 3:1 Liverpool – Burnley 3:1 Brentford – Liverpool 1:4 Liverpool – Luton 4:1

