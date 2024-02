Klopp označil trofej Ligového pohára za najvýnimočnejšiu: Je to ohromný pocit

O triumfe "The Reds" rozhodla hlavička Virgila van Dijka zo 118. minúty. Pre Kloppa to bolo mimoriadne sladké víťazstvo, pretože prišlo v čase, keď mužstvo zasiahla početná maródka.

Klopp od úvodu nasadil 20-ročných Conora Bradleyho a Harveyho Elliotta, v priebehu zápasu naskočili z lavičky do hry Bobby Clark (19 rokov), James McConnell (19), Jayden Danns (18) a Jarell Quansah (21).

Nemôžete nikdy nič vyhrať s deckami

"Za vyše dvadsať rokov je to jednoznačne najvýnimočnejšia trofej, akú som kedy získal. Je to absolútne výnimočné," vyhlásil Klopp.

"Niekedy sa ma ľudia pýtajú, na čom som najviac hrdý. Je to zradné, niekedy si želám cítiť hrdosť častejšie, no dnes večer je to ohromný pocit.

Som hrdý na každého, kto sa podieľal na tomto úspechu. Som hrdý na našu akadémiu, na mojich trénerov, som hrdý na viacero vecí," citovala 46-ročného kouča agentúra AFP.