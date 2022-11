Košice chcú v zime posily, Šoltis menuje opory: Ďalšie výkony boli striedavé

Na vedúci Prešov strácajú Košičania tri body. Za danej situácie by to pre nich znamenalo účasť v baráži o Fortuna ligu.

„Spokojnosť je čiastočná, možno tých bodov mohlo byť o tri až päť viac. Mrzia najmä stratené body z dôležitých zápasov, myslím konkrétne Prešov a domáci zápas so Slovanom U21.

Sami však cítia, že to mohlo byť ešte lepšie. V závere jesene sa dostali na vedúcu pozíciu, ktorú vo finiši neudržali.

Bezprostredne po poslednom tohtoročnom zápase avizoval, že hodnotenie jesene delí na dve časti. Do zápasu v Trebišove, kde favorit v 10. kole prehral po vlažnom výkone 1:3, a po ňom.

Z celkového hľadiska nemôžem hovoriť o spokojnosti, ale splnili sme to, čo sme pred sezónou chceli, sme hore. Po hernej stránke napredujeme,“ zhrnul svoje pocity v rozhovore pre klubový web tréner FC Košice Anton Šoltis.

„Ťahúňmi sú určite hráči, ktorí prišli v lete s vizitkou okamžitej posily – Matúš Kira a Ján Krivák. Je tu Erik Pačinda, to je jednoznačný líder a osobnosť mužstva. Počas jesene ho výrazne limitovalo zranenie a veľa zápasov odohral so sebazaprením,“ hodnotí Šoltis.

„Do pozície lídra sa postupne vypracoval aj Matej Jakúbek, potenciál byť ním mal Ján Mizerák, ale toho bohužiaľ pribrzdilo zranenie. Ostatní chlapci striedali lepšie výkony so slabšími,“ skonštatoval košický kouč na margo individuálnych výkonov svojich hráčov.

Posily? Kvalita a skúsenosť

Počas zimného obdobia by malo v kádri košického tímu dôjsť k určitým zásahom. Očakávajú sa predovšetkým príchody posíl.

„S vedením sme sa predbežne dohodli na tom, že chceme posilniť každú formáciu. Potrebujeme už len kvalitu a skúsenosti, lebo to môže rozhodnúť na jar, keďže ten tlak bude ešte väčší. Bol by som rád, keby sa nám podarilo do mužstva dotiahnuť troch-štyroch hráčov. Máme už nejakých vytypovaných, kontakty prebehli, tak uvidíme, koho sa nám podarí dotiahnuť,“ priblížil Šoltis.

Košičania sa momentálne nachádzajú v prechodnom období. Trénovať budú do 8. decembra, potom hráči dostanú individuálne tréningové plány. Zimnú prípravu odštartuje mužstvo 9. januára.