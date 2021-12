Košice majú s akadémiou jasný plán. Chcú patriť medzi slovenskú špičku

Po hlbokom úpadku sa hlásia o slovo. Ich cieľom je zaplniť prázdne miesto na futbalovej mape Slovenska. Stáva sa z Košíc opäť bašta mládežníckeho futbalu? „Košická futbalová škola bola pojem a našou úlohou je vrátiť sa do tejto pozície. Aby sme v jednotlivých kategóriách hrali o titul a mali ešte väčší počet reprezentantov,“ vraví v rozhovore pre Sportnet športový riaditeľ mládeže FC Košice MIROSLAV GUZA.

Dorastenecké kategórie FC Košice majú za sebou úvodný polrok v najvyššej súťaži. Ako ho hodnotíte?

Do ligy sme išli s pokorou, ale aj s vedomím, že máme kvalitne nastavený tréningový proces s kvalitnými ľuďmi v jednotlivých sekciách. Podarilo sa nám v súťaži etablovať, vieme už, čo môžeme očakávať a na akej úrovni máme hráčov v porovnaní so súpermi. Prinieslo nám to mnoho informácií, ktoré vyhodnocujeme a budeme s nimi ďalej pracovať v tréningovom procese. Ukazuje sa, že nováčikovia - to znamená Petržalka a Košice - sú plnohodnotnými členmi súťaže. Som presvedčený o tom, že oba kluby sú po hráčskej stránke obohatením ligy a zvýšili aj počet talentov zaujímavých pre reprezentáciu.

Po postupe ste rozšírili realizačné tímy jednotlivých kategórii. Ako vyzerá aktuálne zloženie? V štruktúre akadémie sú vytvorené sekcie, ktoré medzi sebou úzko spolupracujú. Každá sekcia má okrem trénerov aj trénera brankárov, kondičného trénera a fyzioterapeuta. Medzi druhou a prvou dorasteneckou ligou je výrazný kvalitatívny rozdiel. Akým spôsobom ste dopĺňali káder? V kategórií U19 sme káder, ktorý sa pričinil o postup doplnili hráčmi so skúsenosťami z dorasteneckej ligy a v zápasoch to bolo poznať. Dnes môžeme konštatovať, že zaradenie mladších hráčov do tejto kategórie už v minulej sezóne bol prezieravý a koncepčný krok. V sedemnástke a šestnástke sme dali veľký priestor našim hráčom a doplnili ich kvalitnými hráčmi z regiónu.

Na jeseň zaujala svojimi výsledkami predovšetkým kategória U17. (Autor: facebook FC Košice/Ján Falis)

Zaujalo predovšetkým počínanie si kategórie U17, ktorej v tabuľke patrí 3. miesto. Za suverénnym Trenčínom i Žilinou, ktorá má na konte menej zápasov. Je to momentálne váš najtalentovanejší ročník? Do tejto polohy by som to nestaval. V predchádzajúcich rokoch bol tento ročník dopĺňaný dobrými hráčmi, chlapci kvalitne trénujú, ale chybou bolo, že nemali pravidelnú konfrontáciu s prvoligovými mužstvami. Už pred dvoma rokmi, keď som sa vrátil do Košíc, som v nich videl veľký potenciál. Minulú sezónu sme sa snažili nahradiť ich deficit zápasových skúseností tým, že hrali prípravné zápasy s rovesníkmi z prvoligových akadémií. Už tieto zápasy nám naznačili ich potenciál. V priebehu sezóny bolo v tejto sekcii vidieť individuálny progres hráčov v každej oblasti športovej prípravy. Košice sú na jednej strane nováčik, na druhej niekdajšia bašta. Ako vás vnímajú súperi? Už predchádzajúcu sezónu, ktorá sa nedohrala, som sa stretával s názorom, že Košice patria do ligy. Avšak kým sme v nej neboli, niektorým to vyhovovalo. Často sú to len frázy. Ako klub si potrebujeme vybudovať rešpekt. Dá sa to tak, že budeme lepší ako súperi a zároveň budeme vystupovať seriózne, s jasnou štruktúrou, filozofiou a vnútroklubovými procesmi.

Košická futbalová škola, z ktorej vyšli Duda, Rodák, Rusnák, Huk i Hromada, bola pojem a našou úlohou je vrátiť sa na tieto pozície. Chceme produkovať výborných hráčov, pre A-tím a reprezentácie Slovenska. Aké sú vaše ďalšie ciele? Medzi akadémiami sa chceme dostať do top trojky na Slovensku. Z hľadiska histórie aj toho, čo je tu aktuálne naštartované a aké máme plány, ja našim cieľom byť lídrom. Zároveň chceme byť partnerom pre košické kluby i kluby od Rožňavy až po Sobrance a zhodnotiť prácu ľudí v týchto kluboch. Môžem garantovať, že nemáme záujem o horších hráčov než tí, ktorých už máme. Náš zámer je, aby sme v prípravke mali Košičanov, medzi žiakmi aj hráčov z blízkeho okolia a od U15/U14 najlepších z regiónu.

V októbri sa riaditeľom košickej futbalovej akadémie stal Adam Geri. Ako máte podelené kompetencie? Je to v princípe jednoduché. Ja riešim športovú stránku a riaditeľ akadémie má na starosti všetky veci, ktoré súvisia s jej chodom. Jeho angažovanie vnímam ako vynikajúce rozhodnutie pre budúcnosť akadémie a zároveň samotného klubu. Dôležitú úlohu v manažmente akadémie zohráva aj koordinátor Roman Petruška. Tým, že sme na to traja, kvalita a efektivita práce sa zvyšuje.

Akadémia má v budúcnosti využívať tréningové centrum. To znamená komplex ihrísk so šatňami i zázemím, ktorý má vyrásť pri Košickej futbalovej aréne. Výstavba však stále nezačala. Ako hodnotíte súčasné tréningové možnosti? V tejto chvíli ich považujem za dostatočné, najmä v letnom období. Jednotlivé sekcie majú svoje tréningové plochy. Devätnástka funguje v Krásnej, sedemnástka a šestnástka vo Veľkej Ide, kde sme našli veľmi zanieteného starostu pre šport. Ďalšie kategórie sa pripravujú vo Vyšnom Opátskom.

Problém nastáva v zimnom období, kedy umelú trávu na Užhorodskej ulici začínajú využívať aj iné kluby. Samozrejme, majú na to nárok, preto rozvrh daný mestom rešpektujeme. Vo väčšom rozsahu plánujeme využívať aj umelú trávu na Janigovej ulici. Keď sa vybudujú ihriská, na ktorých nás nič nebude obmedzovať, bude to obrovské plus. Klub už administratívne využíva priestory Košickej futbalovej arény. Ako sa vám pozdávajú? Túto skutočnosť treba vyzdvihnúť. Mame k dispozícii reprezentatívne priestory nielen pre vedenie akadémie, ale aj pre trénerov. Vďaka tomu dokážeme v jednotlivých sekciách ešte intenzívnejšie komunikovať o dennodenných problémoch pri rozvoji hráčov.

Klub už administratívne pôsobí v Košickej futbalovej aréne. (Autor: Daniel Dedina)

O ktorých hráčoch súčasnej košickej akadémie môžeme v budúcnosti počuť? V trvalom tréningovom procese s A-mužstvom sú od začiatku sezóny štyria hráči - Repko, Magda, Tišťan a Sovič. Objavili sa tam už aj iné mená. Na základe debát s trénerom áčka naskočia do zimnej prípravy s veľkou pravdepodobnosťou aj ďalší. Ako bude vyzerať najbližší program mládežníckych tímov FC Košice? Prechodné obdobie do konca roka sme chceli intenzívne využiť, prebiehať malo do 19. decembra. Okrem tréningov boli naplánované aj zápasy. Neuskutočnenie tohto bloku nám narušilo plány, chýba nám celý jeden mesiac. Z príčin, ktoré sme nedokázali ovplyvniť.

Momentálne sa už sústredíme na úvod nového roka, začiatok tréningového procesu máme naplánovaný na 10. januára. V prípade devätnástky to bude 5. januára. Vo všetkých kategóriách vrátane prípraviek máme vo veľkom rozsahu naplánované medzinárodné zápasy. Sekcie prípraviek, mladších a starších žiakov majú naplánované sústredenia, chceme organizovať Interport Cup. Aké ambície budete mať na jar? Tie sú už dané. V devätnástke chceme pripraviť hráčov pre A-tím. V sedemnástke chceme naďalej zlepšovať individuálne výkony. Šestnástka je špecifická kategória, potrebujeme v nej stabilizovať a doplniť káder. Dôraz na kvalitný tréningový proces i rozvoj jednotlivcov vo všetkých oblastiach športovej prípravy platí aj pre kategórie U15 - U12 a prípravky.