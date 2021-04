Čeferin sa pustil do veľkého šéfa: Had. Nepoznám nikoho, kto by tak klamal

Trebárs slovenský majster by musel naposledy vyradiť štyroch súperov, aby sa prebojoval do Ligy majstrov.

Čeferina sklamal Agnelli

„Videl som za život veľa vecí, bol som právnikom so špecializáciou na trestné právo, ale v živote som nevidel nič také. Začnem s Edom Woodwardom (šéf Manchestru United, pozn. red),“ rozhovoril sa prezident UEFA Aleksander Čeferin.

„Zavolal mi minulý štvrtok a povedal, že je veľmi spokojný s reformou Ligy majstrov a plne ju podporuje. Chcel riešiť len finančné fair play, aj keď už v tej dobe sa už podpísal inde,“ krútil hlavou.

Najviac ho sklamal prezident Juventusu Andrea Agnelli.

„Nikdy som nevidel človeka, ktorý by klamal toľkokrát a tak vytrvalo ako on. Je to neuveriteľné. Nevedeli sme, že si držíme tak blízko seba hadov. Teraz to vieme,“ doplnil šéf UEFA.

Čeferin je pritom kmotrom Agnelliho dcéry. „Hovoril som s ním v nedeľu. Povedal mi, že to sú len špekulácie, nič sa nedeje a že mi o hodinu zavolá. Potom si vypol telefón a druhý deň potom uvidím takýto oznam. Chamtivosť je tak silná, že pre ňu miznú všetky ľudské hodnoty," hneval sa Čeferin.