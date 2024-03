Európska Superliga má problém. Rovnaký názov už používa niekto iný

KODAŇ. Európska futbalová Superliga nebude môcť používať toto označenie, pretože Dánsko už má súťaž s identickým názvom.

Rozhodol o tom Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), na ktorý sa so sťažnosťou obrátili dánski predstavitelia.

"Veľmi nás teší tento výsledok. Ak by Európska "Superliga" získala ochrannú známku, narušilo by to hodnotu investícií, ktoré dánske kluby vložili do 3F Superligy," uviedol riaditeľ dánskej ligy Claus Thomsen.