Prezident La Ligy varuje pred nástrahami Superligy, v prípade vzniku rezignuje

BRATISLAVA. Prezident španielskej najvyššej futbalovej súťaže Javier Tebas v prípade vzniku Superligy odstúpi zo svojej funkcie.

Oznámil to počas galavečera Madridskej športovej asociácie a informáciu prinieslo španielske periodikum Mundo Deportivo.

„Tento projekt nazývam lživá Superliga. Chcú mu dať novú tvár, tvár Bernda Reicharta, ale je jasné, že za tým celým je Florentino Pérez. Keď tvrdia, že vznik Superligy neublíži národným ligám, tak klamú. Vedia, že to ide do ...

Ak to pôjde ďalej a Superliga vznikne, odstúpim z postup prezidenta. Príjmy by boli zakrátko polovičné a hrozil by neriešiteľný ekonomický problém,“ vysvetlil Tebas, ktorého v úvode decembra opätovne zvolili do funkcie prezidenta La Ligy. Španielskemu ligovému futbalu šéfuje už 10 rokov.