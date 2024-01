Strelec Gólu roka 2023: Nikdy na to nezabudnem, spoluhráčov pozvem na pivo

„Ako prichádzalo priebežné poradie, veril som, že by som mohol byť v prvej trojke. A nakoniec som bol prvý,“ dodal s úsmevom.

„Najkrajší gól kariéry. Spomínať naň budem do konca života. Aj vďaka tejto ankete,“ uviedol stále len 21-ročný Širila s tým, že každý futbalista si praje streliť takýto gól.

Cez víkend štartuje Poráč prípravu na jarnú časť súťaže. Strelec najkrajšieho gólu sa teší na úvodný tréning, po ktorom si posedí so spoluhráčmi.

„V jarnej časti spravíme všetko preto, aby sme manko stiahli. A súťaž vyhrali. Naším cieľom je postup do kraja,“ vyhlásil.

Štyria bratia v zostave

Okrem Erika figurujú v zostave Poráča až traja Širilovci: Radovan, Denis a Ľubomír.

„Sme štyria bratia. Radovan hrá stopéra, Denis v strede zálohy, on je najmladší. Ľubomír nastupuje v útoku, podobne ako ja,“ vysvetľoval nedávno Erik Širila.

Teší ho, že všetci bratia hrajú za jedno mužstvo. Aj to je jeden z dôvodov, prečo odmietal ponuky z vyšších súťaží.

„Hrám srdcom, pre našu obec,“ vyhlásil s hrdosťou v hlase. Donedávna bol aj hospodárom klubu, kosil ihrisko. Odmalička strávil veľa času na ihrisku.

V civile pracuje ako živnostník v oblasti stavebníctva.

V lete by sa chcel ísť pozrieť nejaký zápas na EURO do Nemecka. „Bolo by krásne vidieť ešte Cristiana Ronalda raz naživo,“ poznamenal.