DAC zaslal na zväz otvorený list, žiada koniec šéfa rozhodcov

Domáci klub zaslal tri dni po zápase otvorený list adresovaný Slovenskému futbalovému zväzu (SFZ), Únii ligových klubov (ÚLK) a Komisii rozhodcov SFZ.

Redakcia Sportnet.sk prináša list v plnom znení a bez redakčných úprav.

Otvorený list DAC 1904

V prvom rade by sme chceli zdôrazniť, že my sme najkritickejší pri hodnotení vlastných výkonov. Na toto by mal dbať každý jeden futbalový klub: mať pod kontrolou to, čo ľudia v klube dokážu kontrolovať a veriť, že každý aktér vo svete profesionálneho futbalu sa snaží robiť svoju prácu čo najlepšie v rámci svojich schopností. Analyzujte svoje chyby, korigujte ich a vráťte sa silnejší, lepší.

Po nedeľňajšom zápase by sme sa radi podelili o niekoľko postrehov a požiadali organizácie zodpovedné za riadenie a rozvoj futbalu na Slovensku, aby konali.