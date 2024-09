Z dediny až k debutu proti Bayernu. Bol to zážitok, no ťukali si nás ako v škôlke, vraví Slovák

Ešte 24. augusta strelil gól v ligovom zápase Žiliny proti Trenčínu (4:1), keď po nepriamom kope prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste. Vtedy ešte netušil, že o sedemnásť dní neskôr už nebude čeliť hráčom z Niké ligy, ale hviezdam ako Harry Kane, Jamal Musiala či Kingsley Coman. Slovenský reprezentant do 21 rokov DOMINIK JAVORČEK v sobotu debutoval v nemeckej Bundeslige, pričom súper nemohol byť náročnejší. V drese Kielu nastúpil proti 33-násobnému šampiónovi Bayernu Mníchov.

"Keď sa to pozriem s odstupom času, tak je to výborný pocit, že som hral proti takýmto hráčom. Na ihrisku to však žiadna výhra nebola. Nohy som mal zatavené a ťukali si nás ako deti v škôlke," hovorí 21-ročný obranca.

Koncom augusta ste zmenili dres, keď ste do konca sezóny zamierili na hosťovanie do Kielu. Prezraďte, ako prebiehali rokovania? Dozvedel som sa to asi mesiac dozadu. Agent mi zavolal, že Kiel ma o mňa záujem. Vedel som, že postúpil do Bundesligy, tak ma to hneď oslovilo. Rozhodli sme sa, že to teda skúsime a budeme o tom rokovať. Z Kielu poslali ponuku do Žiliny a po vzájomnej dohode to napokon vyšlo. VIDEO: Posledný gól Dominika Javorčeka za Žilinu od 3:26 min

Mali ste pred tým rešpekt? Predsa len, zo slovenskej ligy sa bežne neprestupuje do Bundesligy. Určite je to veľký skok. Rešpekt som mal, ale nie nejaký prehnaný, že by som sa bál. Chcel som to vyskúšať a veril som si, že budem podávať dobré výkony. Prezradili vám v klube, kedy ste upútali ich pozornosť? Z rozhovorov, čo som potom absolvoval so športovým riaditeľom alebo s trénerom, som sa dozvedel, že ma dlhšie sledovali. Páčili sa im jednak moje fyzické parametre, ale aj mentálna stránka, keďže mali dobré referencie. Vraveli mi, že hráč ako ja by im dobre pasoval do systému a že mám pokračovať v tom čo robím. To odo mňa aj očakávajú, či už nejaké nábehy za obranu alebo finálne centre do šestnástky.

Kiel je skôr hádzanárske mesto vďaka miestnemu klubu THW. Je však v meste cítiť aj futbalový ošiaľ? Ešte som tu krátko, ale myslím si, že každý náš domáci zápas bude vypredaný. Určite je tu futbalový ošiaľ, vôbec o tom nepochybujem. Klubu sa prvýkrát podarilo postúpiť do Bundesligy a ľudia si to chcú užiť. Iste, na zápas proti Bayernu by všade prišiel plný štadión, ale keď som videl, ako ľudia žijú futbalom, tak si myslím, že to nebude už len hádzanárske mesto. Ako vás prijala kabína v novom prostredí? Myslím si, že veľmi dobre. Ľudia v klube sú mi vo všetkom nápomocní, čo si veľmi vážim. Čo sa týka nejakých rituálov, tak som zatiaľ nespieval ani nič podobné. Zatiaľ som musel iba prispieť do klubovej kasy. VIDEO: Zostrih zo zápasu Holstein Kiel - Bayern Mníchov (1:6)

Kedy ste sa dozvedeli, že nastúpite v zápase proti Bayernu? Dozvedel som sa to až na predzápasovej príprave, ale nejaké šumy boli už deň – dva predtým. Napríklad, keď sme nacvičovali štandardné situácie, tak sa tá zostava pomaly formovala. Nemal som veľký stres, možno som si to vtedy neuvedomoval. Snažil som sa pripraviť ako na každý zápas a nejako špeciálne som nad tým nerozmýšľal.

Samozrejme, niekde v hlave som to mal, že budem hrať prvý zápas v Bundeslige proti Bayernu Mníchov a navyše pred diváckou kulisou, pred akou som ešte nehral. Nechcel som si to však príliš pripúšťať. Úvod zápasu bol pre Kiel veľmi zlý, keďže Jamal Musiala strelil gól už po 15 sekundách. Čo vám vtedy prebehlo hlavou? Bol to katastrofálny scenár. Navyše, v tom góle som bol namočený aj ja, keďže som mal vyhrať súboj s Gnabrym a k tej šanci nemuselo dôjsť. Čo najdlhšie sme chceli udržať dobrý stav, prípadne udrieť z brejku alebo štandardnej situácie, no takýto úvod bol dosť nepríjemný. Hráči Bayernu majú obrovskú kvalitu, stačilo im málo priestoru a potrestali naše chyby.

Slovenský obranca Dominik Javorček (vpravo) nedokázal zabrániť v skórovaní Jamalovi Musialovi. (Autor: REUTERS)

Hoci výsledok 1:6 nebol priaznivý, zrejme to bol zážitok brániť mená ako Serge Gnabry, Harry Kane či Kingsley Coman. Presne tak. Keď sa to pozriem s odstupom času, tak je to výborný pocit, že som hral proti takýmto hráčom. Na ihrisku to však žiadna výhra nebola. Nohy som mal zatavené, ťukali si nás ako deti v škôlke. Je ich veľmi ťažké brániť, ale napriek tomu je to zážitok, ktorý bol som doprial každému hráčovi. Navyše, naši fanúšikovia boli fantastickí. Je zbytočné porovnávať úroveň Niké ligy a nemeckej Bundesligy, no bolo v zápase niečo, čo vás zaskočilo? To asi nie. Čakal som, že to bude úplne iná úroveň. Najväčší rozdiel je v individuálnej kvalite hráčov, ich rýchlosti rozmýšľania či taktickej vyspelosti napríklad pri pressingu, z ktorého je veľmi ťažké sa dostať.