Dánsko si zahrá osemfinále bez jediného triumfu, Srbsko na turnaji končí

EURO 2024 - skupina C

MNÍCHOV. Futbalisti Dánska a Srbska dnes remizovali v zápase skupiny D na EURO 2024 (ME vo futbale) so Srbskom 0:0.

Dáni postúpili do osemfinále z druhej priečky skupiny C. Pred Slovincov ich posunula lepšia bilancia v disciplinárnych bodoch (-6 vs. -7). Severanov čaká v osemfinále zápas s domácim Nemeckom.

Dáni nastúpili v porovnaní s predošlým duelom s Anglickom (1:1) s jednou zmenou v zostave. Do základu sa nezmestil Kristiansen, ktorého na ihrisku nahradil Bah.