Srbsko odohrá zápas roka, musí bodovať naplno. Dáni zatiaľ len remizovali

MNÍCHOV. Dánski futbalisti sú zatiaľ na EURO 2024 v Nemecku bez prehry, zaznamenali dve remízy a víťazstvo nad Srbskom by znamenalo ich postup do vyraďovacej fázy zo skupiny C. Zápas, v ktorom by im mohla stačiť aj remíza, je na programe v utorok o 21.00 h v Mníchove. V horšej pozícii sú Srbi, ktorí potrebujú na udržanie postupových šancí bodovať naplno. Informácie o EURO 2024 (prehľad) Dánsko bolo na predošlých ME v semifinále a v Nemecku predviedlo sympatický výkon proti Anglicku. Proti favoritovi vybojovali bod, keď v 34. minúte vyrovnal Morten Hjulmand na konečných 1:1.

"Z výsledku nie som sklamaný, ale je jasné, že sme mohli urobiť viac. Hrali sme tak, ako by Dánsko vždy malo hrať. Toto sme my, hráme so zápalom a vášňou," povedal po stretnutí dánsky tréner Kasper Hjulmand podľa agentúry Reuters.

Dánsko - Srbsko C-skupina, 3. kolo Utorok 25. júna, 21.00 h /Allianz Arena, Mníchov/ Rozhodcovia: Letexier - Mugnier, Rahmouni (všetci Fr.)

Jeho tím je momentálne v tabuľke druhý, dva body za vedúcim Anglickom a bod pred priebežne poslednými Srbmi. Pre Dánov je v ofenzíve kľúčová dvojica Rasmus Höjlund a Christian Eriksen. Obaja spolu pôsobia aj v Manchestri United a postarali sa o prvý gól tímu na turnaji proti Slovincom (1:1).

K zaujímavej situácii by prišlo, ak by sa skončili oba záverečné zápasy "déčka" rovnakou remízou. Dáni a Slovinci by mali po tri body, rovnaké skóre a rovnaký počet strelených gólov. V tom prípade by ťahal za kratší koniec tím s menším počtom disciplinárnych bodov. Momentálne je stav vyrovnaný (4:4) aj v tom to ukazovateli a Dánov posúva vyššie celkový rebríček z kvalifikácie. Srbi majú veľa individuálnej kvality, až trinásť hráčov je z popredných piatich európskych líg. V utorok chcú nadviazať na druhý polčas z úvodného zápasu proti Angličanom - na začiatku síce inkasovali od Judea Bellinghama, no po prestávke boli viackrát blízko k vyrovnaniu. Remízu proti Slovincom však zachránil až v piatej minúte nadstavenia striedajúci Luka Jovič. Strelil tak zatiaľ jediný gól svojho tímu na turnaji.

"Je dôležité, že sme si zaistili tú remízu. Aj keď základná jedenástka naznačuje, že sme chceli strieľať góly, zvíťaziť a hrať atraktívny futbal," povedal srbský kormidelník Dragan Stojkovič. Za účelom väčšej ofenzívnej aktivity by mal byť v základe opäť kapitán Dušan Tadič, ktorý nastúpil proti Anglicku až v 61. minúte.