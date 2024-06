Dunajská Streda je zatiaľ bez posíl. Vedenie na nich tvrdo pracuje, hovorí Muňoz

"Bol som rád, že už bol koniec sezóny, boli sme všetci unavení. Cítil som to aj ja na sebe. Som rád, že záver bol taký, aký bol a treba na to nadviazať. Každý deň som sa snažil odolávať pokušeniam v podobe aktivít aj stravy. Nejako som sa odmenil, ale dával som na to pozor.

Dvadsaťtriročný útočník si dáva do sezóny smelé ciele. "Rád by som v Dunajskej Strede zdvihol jednu trofej, fanúšikovia aj celý klub si to zaslúžia. Chcel by som sa stať najlepším strelcom ligy. Viem, že sú v lige kvalitní hráči, ale ja nebudem súperiť s nimi, ale so sebou. Či sa mi to podarí, uvidíme," doplnil.

DAC bude na prípravu využívať svoju akadémiu, na sústredenie sa nechystá. V pláne sú štyri prípravné stretnutia. Vicemajster uplynulých dvoch sezón najprv vycestuje do Viedne na duel s Austriou následne doma privíta český MFK Výškov a ETO Györ, pričom posledný súper je v štádiu riešenia.