Ronalda mohol brániť Slovák, no odišiel. Najhoršie ho ešte len čaká, vraví

Cítiť ošiaľ okolo Cristiana Ronalda aj v susedných Spojených arabských emirátoch?

Ale áno, ľudia to riešia asi vo všetkých arabských krajinách. Predsa len, je to Ronaldo. Sú to blízke krajiny a navzájom sa sledujú, liga v Saudskej Arábii patrí medzi najsledovanejšie v celej Ázii. Teraz to bude platiť dupľom.

Pre európskych fanúšikov išlo o prvý zápas saudskoarabskej ligy, ktorý kedy videli. Ako by ste zhodnotili kvalitu zápasu oproti bežným ligovým?