EURO v Nemecku je jeho posledné. Ronaldo potvrdil, že na siedme ME už nepôjde

"Je to nespochybniteľné, toto sú moje posledné majstrovstvá Európy," povedal Ronaldo pre portugalského vysielateľa RTP.

Aktuálna šiesta jeho účasť na vrcholnom kontinentálnom turnaji v Nemecku je posledná. Potvrdil to po postupe Portugalska do štvrťfinále na EURO 2024 .

HAMBURG. Cristiano Ronaldo ukončil špekulácie o tom, či sa ešte niekedy v budúcnosti predstaví na ME vo futbale. Nepredstaví!

"Nechcem to však príliš emocionálne prežívať. Skôr sa snažím odovzdať ľuďom okolo seba, ktorí ma podporujú, čo najviac radosti," dodal slávny CR7, so 14 gólmi najlepší strelec histórie ME vo futbale.