Hokejovú horúčku na Spiši cítia aj futbalisti. V niečom sú pre nich vzorom

Futbalový štadión v Spišskej Novej Vsi je situovaný v blízkosti hokejového. Aj futbalisti preto intenzívne prežívajú súčasnú hokejovú horúčku v meste.

„Ukazujú, že sa to dá posunúť na iný level,“ vraví tréner FK Spišská Nová Ves BRANISLAV ONDÁŠ, ktorého tešia aj výkony jeho tímu.

Ten sa po krátkej odmlke vrátil do pozície lídra tabuľky. Na Spiši veria, že tento rok im to už s postupom do druhej ligy vyjde, hoci najmä v podobe Lipian majú veľmi zdatného súpera.