Kapitán Cehlárik pomohol ukončiť osemročné čakanie. Tento dres pre mňa veľa znamená, vraví

Zostava národného tímu bola odlišná od posledného zrazu, ktorý sa odohral v auguste v kvalifikácii na ZOH 2026. Tréner priznal, že vďaka mladým hráčom bude mať dilemu. Na previerku vzal niekoľkých debutantov.

"O to krajšie, že to bol víťazný turnaj. Snažil som sa myslieť na to, čo je tu a teraz, užiť si okamihy so spoluhráčmi. Som rád, že sme za tým dali víťaznú bodku s trofejou," uviedol jeden z nich Adam Žiak.

Najviac zažiaril Rastislav Eliaš. Dvadsaťročný nováčik odchytal zápas a pol a inkasoval len jediný raz.

"Je to pre mňa skúsenosť, na ktorú nezabudnem. Dalo mi to veľa do ďalšej sezóny, ktorá je ešte dlhá. Som nesmierne vďačný trénerom za dôveru. Myslím si, že moje výkony boli dobré, ale je ešte veľa vecí, na ktorých musím popracovať," povedal pre JOJ Šport.

Dôležité bolo dodržať systém

Posledný duel zvládli Slováci napriek značnej únave. Sobotné stretnutie s Nemeckom sa natiahlo, nedeľňajší súper bol oddýchnutejší, mal predpoklady vydržať 65 minút v lepšej kondícii.