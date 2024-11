Gólová kanonáda na záver. Kruté pre hostí, vylúčenie ovplyvnilo zápas, vravel tréner

„Krutý výsledok pre hostí. Vyžrali si to do úplného dna,“ vravel po zápase tréner domácich Roman Lazúr.

Podľa tabuľky bol Vranov jasným favoritom, no mnohí tréneri súperov upozorňovali na to, že Rimavskosoboťania majú oveľa lepšiu kvalitu, než naznačuje ich súčasné postavenie v tabuľke. Bol si toho vedomí aj kouč Vranova.

„Budem úprimný, nečakal som, že to takto dopadne,“ vravel Lazúr. „Mal som rešpekt pred súperom. Pripravovali sme sa cez video, ukazovali sme hráčom silné stránky súpera a hľadali sme spôsoby, ako to riešiť,“ doplnil.

Úvod stretnutia bol vyrovnaný, hostia hrozili po dobrom centri Kevina Švehlu, keď Csaba Juhász strieľal z voleja, ale netrafil loptu ideálne.

„Vstup do zápasu sme vôbec nemali dobrý, naopak, hostia mali dve vyložené šance. Csaba Juhász mal čistý volej, ale nedal a nepríjemná bola aj hlavička Rudolfa Božika. My sme mali iba zblokovanú strelu Matúša Digoňa. Do červenej karty to bol vyrovnaný zápas,“ uznal Lazúr.