Polievka prvý gól strelil, na druhý prihral. Bystričanom to však na triumf nestačilo

Mário Auxt, tréner B. Bystrice: „Zápas mal nasadenie, bolo v ňom veľa šancí. My sme chceli do stretnutia vstúpiť aktívne, čo sa nám aj podarilo. Vytvorili sme si šance, išli sme do vedenia, škoda len, že sme nepremenili aj ďalšiu z našich šancí, že by sme boli v dvojgólovom vedení. Tým pádom by bol zápas z našej strany pokojnejší. V druhom polčase sa na naše kopačky vkradla akási nervozita. Hostia si z rýchlych brejkov vytvárali šance. Trošku ma mrzí, že vyrovnávajúci gól na 2:2 sme dostali až v nadstavenej prvej záverečnej minúte, že sme duel nedotiahli do víťazného konca. Chceli sme sa rozlúčiť so sezónou i s domácimi priaznivcami víťazstvom. Na druhej strane si myslím, že remíza je spravodlivá.“

Pavol Majerník, tréner Skalice: „Bol to typický zápas, v ktorom o nič nešlo s množstvom šancí na oboch stranách. My sme v prvom polčase pôsobili dosť nervózne, mali sme zlý vstup do zápasu, neviem si vysvetliť dôvod. Prehrávali sme veľa osobných súbojov, takže sme sa v útočnej ani v obrannej fáze nedostávali do hry. Druhý polčas bol z našej strany oveľa lepší. Zlepšili sme pohyb, dali sme vyrovnávajúci gól a v konečnej fáze nám pomohli aj striedania. Mali sme dostatok šancí už i pred druhým gólom Bystrice, aby sme my dali ten druhý gól. Myslím si, že chalani si za ten záver zápasu druhý gól napokon zaslúžili a remíza je podľa mňa spravodlivá.“