Šiel na dno. Keď sa Slovák presunul, svetová značka číslo jedna znervóznela

V závere už Dávid Hancko sotva lapal po dychu. Nohy mal ťažké, tvár unavenú, pohyb spomalený, no ani v tej chvíli nepovolil. Išiel až na hranicu možností, opäť obstál a z ihriska schádzal s pocitom, že proti najväčšej futbalovej značke sveta urobil všetko, čo sa dalo. Napriek tomu odchádzal sklamaný.
Jeho Atlético Madrid v semifinále Španielskeho superpohára podľahlo Realu Madrid 1:2. V horúcej, umelo osvetlenej noci v saudskoarabskej Džidde rozhodli detaily, efektivita a jeden výnimočný brankár.
Atlético tlačilo, verilo, no po záverečnom hvizde zostalo len vyčerpanie, frustrácia a ticho.
Hancko začal v strede obrany, približne dvadsať minút pred koncom sa presunul na ľavý kraj a okamžite zvýšil ofenzívnu hrozbu.
Tri kľúčové prihrávky
Vyhral takmer všetky osobné súboje, jeho úspešnosť prihrávok dosiahla 93 percent a pripísal si tri kľúčové prihrávky. Dve z nich na Antoina Griezmanna mali parametre gólovej asistencie.
„Bol veľmi istý v súbojoch. Slovák sa stal pre Chola (prezývka trénera Simeoneho, pozn. red.) nezastupiteľným vďaka svojej vyrovnanosti,“ vystihol jeho výkon Carlos Fernández z denníka Marca.
A nebol jediný.
„Slovenský hráč bol počas celého zápasu veľmi istý. V závere hral na kraji defenzívy a opäť potvrdil, že je najlepším ľavým obrancom v tíme. Na konci zápasu bol fyzicky úplne vyčerpaný, ale ani to ho nezastavilo v snahe,“ doplnil Fernández.
VIDEO: Zostrih zápasu Atlético Madrid - Real Madrid
Štyri získané lopty
Podľa Jesúsa Colina z denníka AS bol Hancko presne tým typom hráča, na ktorom stojí stabilita mužstva:
„Odohral solídny prvý polčas, nie príliš náročný, ale so štyrmi získanými loptami a bez komplikácií. Keď sa presunul na ľavého obrancu, vytvoril nebezpečenstvo behmi po krídle a nebezpečnými centrami.“
A portál mundodeportivo.com išiel ešte ďalej:
„Slovák bol v obrane veľmi solídny a v niektorých súbojoch proti útočníkom Realu Madrid bol kľúčový. V závere poslal skvelý center Griezmannovi, ktorý mohol vyrovnať na 2:2.“
Atlético však nezaostalo iba pri individuálnych výkonoch.
Famózny Courtois
Herný obraz zápasu bol pre Real dlhé úseky nepríjemný. Už v 2. minúte síce Federico Valverde ukážkovou strelou z priameho kopu prekonal Jana Oblaka, no tento moment nezlomil tempo zápasu. Naopak, Atlético postupne preberalo iniciatívu, zatláčalo súpera a nútilo ho brániť hlboko.
Rozhodujúci muž stál aj v bráne. Thibaut Courtois podržal Real v prvom polčase, v druhom polčase prišiel protiútok a gól Rodryga po Valverdeho prihrávke. Odpoveď bola okamžitá – Alexander Sorloth znížil – a od tej chvíle sa hral futbal takmer výlučne na polovici Realu.
Nič nevyčítal
„Prehrávali sme, ale počas celého zápasu sme hrali tak, ako sme chceli. Vytvárali sme si šance na skórovanie. Niekedy nám chýbala chladnorvnosť v zakončení, inokedy Courtois predviedol niekoľko skvelých zákrokov," hodnotil tréner Simeone.
"V druhom polčase sme hrali takmer výlučne na ich polovici, okrem protiútokov, ako bol ten, ktorý viedol k ich druhému gólu. Nemôžem svojmu tímu nič vytknúť. Zablahoželali sme súperom a budeme v tomto smere pokračovať,“ dodal Simeone.
Po záverečnom hvizde sa nehodnotilo, kto bol lepší v pohybe či v tlaku, ale kto bol efektívnejší.
Zápas mal aj svoju temnejšiu, emotívnu rovinu.
Florentino ťa vyhodí
Tréner Atlética Diego Pablo Simeone sa počas jedného z momentov dostal do ostrého slovného konfliktu s hviezdnym útočníkom Realu Viníciusom Júniorom. Argentínčan sa obrátil priamo na Brazílčana a bez okolkov mu odkázal:
„Florentino (Pérez je prezident Realu Madrid, pozn. red.) ťa vyhodí, pamätaj, čo ti hovorím.“
Emócie neutíchli ani v závere, keď hráč Realu striedal. Vinícius niečo poznamenal a Simeone ho vyzýval, aby si vypočul bučanie z tribún. Narážal pritom na útočníkove problémy s predĺžením zmluvy, čím ešte viac stupňoval konflikt.
Čaká ho Barcelona
Po zápase sa Simeone k celej situácii vyjadril už pokojnejším tónom, no bez snahy čokoľvek rozoberať:
„Nemám čo dodať. Čo sa deje na ihrisku, odkedy sme boli deti, to na ihrisku aj zostane. Niet čo viac dodať. Nepamätám si, mám zlú pamäť.“
Real Madrid napokon zápas ustál, zvíťazil 2:1 a postúpil do finále Španielskeho superpohára. V nedeľu ho čaká ďalší veľký duel – súboj s FC Barcelona.