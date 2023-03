Zmena v AS Trenčín. Klub má viesť skúsený Čech, ktorý trénoval aj Slovan

TRENČÍN. Vedenie AS Trenčín reagovalo na nelichotivé postavenie klubu vo Fortuna lige. V skupine o udržanie sa mu patrí až predposledné miesto.

"Som na ceste do Trenčína, takže je to pravda," reagoval 64-ročný tréner pre Šport.sk.

"Prišlo to ako blesk z jasného neba. Podebatovali sme si spolu a sadli si absolútne vo všetkom. Otázka bola, či by som do toho šiel a moja odpoveď bola jasná. Bol som voľný," dodal s tým, že dohoda s generálnym manažérom klubu Róbertom Rybníčkom bola veľmi rýchla.

Najbližší duel čaká Trenčanov v sobotu 1. apríla, keď nastúpia v Poprade proti poslednému Liptovskému Mikulášu.