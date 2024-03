Hádky v Lige majstrov. Tréner Porta obvinil Artetu: Urazil moju rodinu

LONDÝN. Futbalisti Arsenalu Londýn sa po štrnástich rokoch prebojovali do štvrťfinále Ligy majstrov.

Znamená to pre nás všetko, tešil sa Raya

"Je to úžasný moment z individuálneho i tímového hľadiska. Znamená to pre nás všetko. Futbal hráte práve pre takéto chvíle a ja som šťastný, že môžem chytať za Arsenal, užívať si súboje v Lige majstrov a dostať sa s mojím tímom do štvrťfinále," tešil sa španielsky brankár, ktorý je v londýnskom klube na hosťovaní z Brentfordu.