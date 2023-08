Horší zápas Slovana som nevidel. Iný tréner ako Weiss by už možno skončil, vraví Dobrotka

Aké sú vaše dojmy krátko po záverečnom hvizde?

Nuž, musím poznamenať, že Slovan to na cyperské mužstvá asi nevie. Či už to bolo v 99-tom s Famagustou, či s APOEL Nikózia so mnou v sezóne 2011/12, či tentoraz s Arisom. Bol to najslabší zápas Slovana za posledné roky. Asi najhorší, aký som videl na vlastné oči. V tomto zápase hráčom naozaj nevychádzalo absolútne nič.

VIDEO: Zostrih zo zápasu Aris Limassol - Slovan Bratislava (6:2)