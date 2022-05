Nepotopiteľný Real, písal L'Équipe. Daily Mail o nočnej more Guardiolu

Hráčom Realu to však v zakončení vôbec nešlo a keď v 73. minúte Alžírčan v drese "Citizens" Riyad Mahrez otvoril skóre, zdalo sa, že Madridčania druhý rok po sebe ukončia púť už v semifinálovej fáze Ligy majstrov.

To najlepšie si však "Los Blancos" tradične pripravili na záver. V 90. minúte z vôbec prvej strely Realu do priestoru troch žrdí vyrovnal striedajúci Brazílčan Rodrygo a o minútu neskôr ten istý hráč rozburácal tribúny na Bernabéu a poslal duel do predĺženia.

V ňom domáci vyťažili z psychickej výhody i lepšej fyzickej pripravenosti a Karim Benzema z pokutového kopu spečatil triumf 3:1 aj postup do parížskeho finále, v ktorom sa Real 28. mája stretne s anglickým FC Liverpool.