Taliansky tréner Slovákov bol spokojný. Mucha: Nežartujme, bol na inom zápase?

"Keby tu bol iný, slovenský tréner, garantujem vám, že po tomto zápase by skončil. Buď máš výsledky alebo nemáš, si za to zodpovedný. A toto bol hádam najslabší výkon tímu z piatich zápasov pod vedením nového trénera," vravel v štúdiu Sport 1, ktorá zápas naživo vysielala, bývalý reprezentačný brankár Ján Mucha.

"Fú. Keby som bol tréner reprezentácie, tak po takomto výkone by som určite nebol spokojný," dodal bývalý útočník Szilárd Németh.

Na otázku, či je spokojný s výsledkom, Talian (aspoň podľa tlmočníka) odvetil: "Takto, súper mal päť šancí a my dve, to netvrdím ja ale špecializovaná agentúra, ktorá sa zaoberá. Takže z tohto pohľadu som spokojný."

„Ja som spokojný, bol to ťažký zápas. Chlapcom som pogratuloval k dobrému výkonu. Odovzdali zo seba všetko. Toto je dobrá cesta, musíme ísť takto ďalej," preložil slová Francesca Calzonu tlmočník.

Na sociálnej sieti reagoval na Calzoneho slová bývalý kapitán reprezentácie Martin Škrtel: To vážne? Ja len dúfam, že ten prekladateľ to zle preložil, inak je to horšie, ako som si myslel."

Keď tieto nespokojné reakcie bývalých reprezentantov tlmočili talianskemu trénerovi na tlačovej konferencii, Calzona odvetil: "To znamená, že asi potom futbalu nerozumiem."

Tabuľka skupiny J - kvalifikácia EURO 2024