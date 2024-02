Prečo si Hamilton vybral Ferrari? Hlad po rekordnom titule alebo celoživotný sen

„Je to sen každého,” povedal sedemnásobný majster sveta Hamilton o jazdení v červenom monoposte pre Sky pred pár rokmi. „Je to cieľ, ktorý treba dosiahnuť,” dodal.

Špekulácie o jeho presune do Maranella vychádzali na povrch každý rok, tentokrát by to ale mala byť skutočnosť.

„Zdá sa, že len málo ľudí má takúto energiu a odhodlanie. Fernando Alonso je jedným z nich a druhým je momentálne Lewis Hamilton,” komentoval jeho vek expert Sky Sports Martin Brundle.

Podľa ďalších informácií by mal Hamilton pretekať po boku Charlesa Leclerca po tom, čo monacký jazdec minulý týždeň podpísal novú dlhodobú zmluvu. To znamená, že by sa rozlúčili so Španielom Carlosom Sainzom.

Práve Leclerca sa pred nedávnom spýtali, aké by to bolo jazdiť v rovnakom monoposte s Hamiltonom. Odpovedal diplomaticky: „Ak by som povedal áno, myslím si, že by sa to dostali na titulku každých novín,” priznal.