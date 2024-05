Triumf mu odmával Mbappé, dojal aj knieža. Leclerc si splnil chlapčenský sen

"Znamená to pre mňa veľa," povedal Leclerc. Keď prešiel cieľovou čiarou, kde mával šachovnicovou vlajkou francúzsky futbalista Kylian Mbappé, poriadne kričal od radosti do vysielačky.

"Sú to preteky, vďaka ktorým som začal snívať o tom, že sa raz stanem jazdcom formuly 1," priblížil Leclerc. Monačan vyhral prvýkrát od júla 2022 a celkovo dosiahol šieste víťazstvo v kariére.

"Žiadne slová to nedokážu opísať," dodal neskôr. Na pódiu sa k oslavám pripojil aj knieža Albert, ktorý dopĺňal pilotov s vlastnou fľašou šampanského. Pri odovzdávaní cien mal aj slzy v očiach.

"Dnes nás čaká veľká noc," povedal po pretekoch svojmu tímu do vysielačky.

"Sú to náročné preteky. Myslím si, že skutočnosť, že som dvakrát štartoval z pole position a nedokázal som to zvládnuť, to svojím spôsobom ešte umocňuje," komentoval Leclerc.

Sainz: Mám pocit, že sme čoraz silnejší

Značnou mierou mu pomohol aj tímový kolega Carlos Sainz, ktorý za sebou udržal Landa Norrisa z McLarenu.

Ak by za Leclercom boli dva McLareny (Oscar Piastri skončil druhý), tlak na líderskú pozíciu by bol oveľa väčší.