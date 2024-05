Čo sa deje s monopostom Red Bullu? Je ako motokára, sťažuje sa Verstappen

To však nebolo jediné, čo ho trápilo. Holanďan identifikoval základnú chybu monopostu, ktorý začal sezónu dominantným spôsobom, ale vyzerá čoraz zraniteľnejšie.

"Tento problém máme od roku 2022, takže to nie je nič nové. Posledné roky sme mali výhodu auta, takže sa to maskovalo, ale keď vás všetci dobiehajú, tak keď nezlepšíte svoje najslabšie miesto, zistí sa to," uviedol.

"Je to zásadný problém, takže sa neopraví za niekoľko týždňov," vysvetlil.