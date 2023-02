Slovensko je v ňom svetová veľmoc. Rozvíjajúci sa šport hrajú Kozák i Vittek

„Footgolf je ľahší a menej finančne náročný ako golf. Ak máte radi zelené ihriská a chcete sa odreagovať, pridajte sa k nám. Ak ste aspoň trochu hrali futbal, určite vám to pôjde,“ vyzval záujemcov o tento šport bývalý futbalista, ktorý v sezóne 2001/02 vyhral s VTJ Koba Senec Slovenský pohár.

Ak ste v minulosti futbal nehrali, nie je to problém. V súčasnosti máme niekoľko výborných hráčov, ktorí sa futbalu nevenovali. Každý je vítaný, neváhajte a vyskúšajte si tento krásny šport,“ povedal sekretár Slovenskej FootGolfovej Asociácie (SFGA) Tomáš Bartko.

Najväčším podujatím, ktoré slovenskí footgolfisti absolvujú v roku 2023 sú majstrovstvá sveta, ktoré sa od 26. mája do 7. júna konajú v americkom Orlande. Ide len o štvrtý svetový šampionát vôbec, prvé tri sa konali v Maďarsku (2014), Argentíne (2016) a Maroku (2018).

„Vo všetkých kategóriách máme na to, aby sme skončili v top trojke. Veľa si sľubujeme od Lucii Čermákovej a Rebeky Režnej, ktoré sú dve najlepšie hráčky na svete.

V Orlande bude hrať takmer tisíc najlepších hráčov z celého sveta. Súťažiť budú jednotlivci aj tímy. Slovenská reprezentácia chce opäť zasiahnuť do bojov o medaily.

„Z jedného 18-jamkového golfového ihriska budú vytvorené dve footgolfové v dĺžke približne tritisíc metrov. Funguje to tak vo svete a Orlando nebude výnimkou. Na Slovensku máme dvanásť oficiálnych ihrísk, čo je pre náš mladý šport skvelé číslo,“ pochvaľuje si.

Čoskoro sa to však zmení, k čomu môže dopomôcť postupné uznávanie footgolfu ako športu vo viacerých krajinách. Dôležité je, že sa footgolfom začal zaoberať Medzinárodný olympijský výbor. Footgolf sa posúva vpred a má čoraz viac a viac fanúšikov. Všetko je len otázkou času,“ tvrdí.

„Vzhľadom na naše výsledky by podpora footgolfu na Slovensku mohla byť lepšia. Problém je v tom, že nie sme svetovo uznávaný šport, takže nás niektorí ľudia neberú seriózne a vážne.

Medzi jednotlivcami získala na ME v Maďarsku bronzovú medailu aj najmladšia účastníčka výpravy Rebeka Režná, ktorá tak potvrdila slovenskú pozíciu vo svetovom footgolfe.

Majú 58 miesteniek

Účasť na majstrovstvách sveta je pre Slovenskú FootGolfovú Asociáciu finančne náročná. Sekretár preto priznáva, že do USA pocestujú hráči, ktorí získajú dostatok sponzorov. A nebudú teda rozhodovať len výsledky.

„V kvalifikácii sme získali 58 miest. Pre problém s financiami však do Orlanda pocestuje len približne tridsať hráčov. Ak by sa našiel sponzor, mohlo by ich byť viac a vo väčšej kvalite. Ak sa nájde niekto, kto nás podporí, sme naklonení všetkým ponukám a otvorení každej diskusii,“ výzvou uzavrel sekretár Slovenskej FootGolfovej Asociácie (SFGA) Tomáš Bartko.