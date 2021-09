Bola to katastrofa. Za štyridsaťtisícové mesto pred troma rokmi nemal kto hrať

NOVÉ ZÁMKY. FKM Nové Zámky začal túto sezónu III. ligy Západ sľubne, veď s dvanásťbodovým ziskom zo šiestich odohraných zápasov a priebežným štvrtým miestom v 18-člennej súťaži mohol rátať len málokto. O to viac, že v predkole Slovenského pohára prešiel cez štvrtoligový Bešeňov iba vďaka penaltovému rozstrelu, a potom v prvom kole vypadol po výsledku 2:2 a následných penaltách na pôde ďalšieho štvrtoligistu z okresu vo Veľkých Lovciach. Navyše, až potom - tri dni pred prvým majstrovským zápasom doma s Galantou - sa postavil za trénerské kormidlo Nitran Marián Süttö. Ten Süttö, ktorý – ešte ako tréner Galanty - len šesť týždňov predtým zobral v poslednom kole minulej sezóny Novým Zámkom dva body po remíze 0:0 na ich pôde.

„S trénerom Süttöm sme boli v kontakte už dávnejšie a som veľmi rád, že jeho príchod k nám sa podarilo zrealizovať práve teraz," nevie si vynachváliť prácu nástupcu Milana Mrlláka predseda Výkonného výboru FKM Nové Zámky Július Varga, ktorý sa dostal do čela treťoligového klubu pred troma rokmi v situácii, keď za štyridsaťtisícové mesto nemal kto hrať.

„Týždeň pred začiatkom súťaže som vtedy musel pre nedostatok hráčov odvolať zápas predkola Slovenského pohára a do susedných Dvorov nad Žitavou sme nešli. Bola to naozaj katastrofálna situácia, a že prečo som funkciu zobral? Oslovil ma primátor Otokar Klein a musím povedať, že pri splácaní veľkých dlhov, ktoré klub mal, nám vedenie mesta veľmi pomáhalo. Po odstúpení dovtedajšieho generálneho manažéra Petra Kováča jednoducho nebolo človeka, ktorý by funkciu prebral, veď napríklad v kabíne áčka zostali dvaja dorastenci a nových hráčov sme museli narýchlo zháňať v okresnej súťaži, aby sme vôbec začali tretiu ligu,“ opisuje hororové týždne spred troch rokov Varga. Za Léranta hral v FKM aj exreprezentant Len pripomenieme, že v predchádzajúcom ročníku 2017/18 skončili Nové Zámky tretie len o skóre za „zázračnými“ Borčicami (do druhej ligy postúpila Dubnica nad Váhom), pričom v poslednom kole práve Borčice viedli v Nových Zámkoch 1:0, ale keď bývalý reprezentant v drese FKM Ľuboš Hanzel pred prestávkou vyrovnal, Novozámčania nakoniec šláger kola otočili a zvíťazili 2:1. Mužstvo vtedy viedol Komárňan Peter Lérant, ktorý sa potom aj s asistentom a legendárnym gólmanom Karlom Stromšíkom prepracoval do prvoligovej Serede.

Potom skončili Nové Zámky trikrát na najnižších priečkach, šťastím bolo iba to, že sa nevypadávalo... „Verím, že teraz budeme v nastúpenom trende pokračovať a súperi si už do Nových Zámkov po body chodiť nebudú. Veľmi ma však teší aj práca s mládežou, ktorá funguje dobre. Veď práve to je naša jediná možná cesta, ako ďalej. Pre novozámocké áčko je posunom vpred už len bilancia z domácich zápasov, ktorá je zatiaľ stopercentná. V prvom kole zdolalo spomínanú Galantu 2:0, potom Vráble 3:1, ďalej v predohrávke 16. kola Nové Mesto nad Váhom 2:1, no a uplynulú sobotu aj Lednické Rovne (3:1). Na ihriskách súperov FKM zatiaľ nebodoval, v Kalnej nad Hronom prehral 0:2 a v silných Malženiciach v druhopolčasovom oslabení 1:2. Šanca napraviť to príde už túto sobotu vo Veľkých Ludinciach, no hlavne budúcu stredu 15. septembra v predohrávke 17. kola u nováčika v Leviciach.

Šéf klubu trochu prekvapil pri otázke, či si trúfa skončiť do desiateho miesta, ktoré by malo po reorganizácii súťaže stačiť na účasť v tretej lige aj pre budúcu sezónu. „Hráči by chceli a my urobíme všetko preto, aby sa to aj podarilo. Lenže to už bude o dosť náročnejšia súťaž napríklad aj na cestovanie. Každopádne, záležať bude na finančných možnostiach klubu,“ zakončil Július Varga. Süttö: Do zápasu s Nitrou sa ešte zlepšíme Nový tréner Marián Süttö prezradil, že po spomínanom zápase posledného kola minulej sezóny Nové Zámky – Galanta, keď sedel ešte na lavičke Galanty, si chcel dať od trénovania pauzu. To, že už v stretnutí prvého kola tohto ročníka Nové Zámky – Galanta (2:0) viedol domáci FKM - a opäť zabodoval - okomentoval krátko. „Taký je futbalový život.“ Pri hodnotení doterajšej bilancie FKM sa však rozhovoril. „To, že sme doma zatiaľ všetko vyhrali je dobrý začiatok našej spolupráce s extrémne mladým mužstvom, no veľmi ma teší, že to boli poctivo odpracované a zaslúžené víťazstvá, pričom sme boli lepší ako súper. Súhlasím, že nazbieraných dvanásť bodov môže mužstvu pomôcť aj psychicky, na druhej strane sa ale obávam - keďže pracujeme v čisto amatérsky podmienkach - čo urobí s našimi vysokoškolákmi začiatok školského roka a zmena režimu,“ naznačuje lodivod, ktorý pozná súťaž dokonale, veď v nej už viedol nielen Galantu, ale aj Gabčíkovo či Vráble.